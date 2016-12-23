 

Армяне нарушили режим прекращения огня

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 37 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Формирования вооруженных сил Армении, используя 60-милиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 37 раз", - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

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