 

Глава ЦРУ о кибератаке на Россию

 

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан предостерег от использования США аналогичных ответных мер после хакерских атак во время предвыборной кампании, за которые американские власти возложили ответственность на РФ.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось.

"Не думаю, что нам нужно предпринимать подобную тактику и технические методы, которые наши противники используют против нас. Нам нужно помнить, за что мы боремся. Мы боремся за нашу страну, за нашу демократию, за наш образ жизни. Те аферы, на которые идут некоторые наши оппоненты и противники, я думаю, ниже величия этой страны", — сказал Бреннан в интервью Национальному общественному радио (NPR).

В Москве обвинения в кибератаках категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Конгресс в свою очередь потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Избранный президент США Дональд Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

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