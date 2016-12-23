 

Госдеп опроверг слова Путина о военном превосходстве России

 

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби не согласился с мнением российского президента Владимира Путина, заявившего, что Россия на сегодняшний день сильнее любого потенциального агрессора. Свое суждение он высказал в ходе брифинга для журналистов.

«Я полагаю, что профессионализм, умения и возможности, которые присущи вооруженным силам Соединенных Штатов, вне всяких споров и дебатов. И Америка имеет полное право гордиться мужчинами и женщинами, которые носят мундир и защищают ее интересы по всему миру», — отметил Кирби.

«И я думаю — я уверен, что мои коллеги из Министерства обороны сказали бы то же самое», — добавил Кирби, который сам ранее работал в должности официального представителя Пентагона.

На вопрос, повышает ли «военный статус» России ее действия в Украине и Сирии, Кирби сказал, что он так не считает. «Не думаю, что во всей истории человечества когда-либо были такие вооруженные силы — боеспособные, интеллектуальные, мощные, с компетентным руководством и хорошим оснащением, — как у США сегодня», — подчеркнул он.

В четверг, 22 декабря, Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал заявление о военном превосходстве России. Президент отметил, что стране нельзя «допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск». В противном случае, по его словам, «ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий».

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