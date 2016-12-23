Вице-спикер парламента арестована в Турции

Вице-спикер парламента от прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Первин Булдан задержана турецкой полицией, говорится в сообщении пресс-службы партии, передает РИА Новости.

"Вице-спикер парламента Турции, наш депутат от Стамбула Первин Булдан этим утром была незаконно задержана у себя дома в Стамбуле", — говорится в сообщении.

Ранее по запросу прокуратуры Турции были задержаны 15 депутатов турецкого парламента от ДПН, в том числе ее сопредседатели Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг, которых турецкие власти ранее обвиняли в связях с террористической организацией ПКК. Позже 12 депутатов были арестованы судами.