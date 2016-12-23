 

Азербайджан внес в антитеррористический список гражданина России

 

Служба финансового мониторинга при Палате по надзору за финансовыми рынками Азербайджана внесла в список лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма, гражданина России Рустама Магомедовича Асельдерова.

Согласно сообщению службы, Асельдеров разыскивается за террористическую деятельность - он руководит группой из 150 террористов, действующих в Дагестане, Чечне и Ингушетии.

Это уже 19-е изменение, внесенное в список в 2016 году. Ранее из списка был исключен ряд лиц, находящихся под режимом международных санкций за поддержку терроризма, и добавлен ряд других физических лиц.

Обновление осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.

В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных, представленных Министерством иностранных дел страны.

Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финмониторинга.

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