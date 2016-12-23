ИГИЛ готовит «расстрельные списки» российских дипломатов

Появилась информация о том, что ИГИЛ и другие террористические организации готовят «расстрельные списки» российских дипломатов, находящихся за рубежом; необходимо усилить меры безопасности дипломатических представительств РФ за рубежом, их сотрудников и членов их семей, заявил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, передает РИА Новости.

«Сейчас просачивается информация о том, что ИГ и другие террористические организации готовят «расстрельные списки», мы это уже проходили в свое время на Кавказе. Возможно, эта информация и не соответствует действительности, но я предлагаю дать протокольное поручение международному и оборонному комитетам подготовить наши предложения по усилению безопасности наших диппредставительств, их сотрудников и членов их семей», — заявил Умаханов на заседании Совфеда.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».