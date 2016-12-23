Гимнаст просит Азербайджан позволить ему выступать за Украину

Уроженец Киева гимнаст Петр Пахнюк, выступавший за Азербайджан, вернулся на Родину и вновь хочет представлять на международной арене Украину.

«Впервые мысли вернуться домой посетили меня уже через месяц после моего пребывания в Азербайджане, потому что я очень скучал по Украине, Киеву и друзьям, — рассказывает Пахнюк сайту xsport.ua. – В Азербайджан я решил уехать по своей инициативе, потому что была такая ситуация в спортивной гимнастике, что нужно было думать о себе и о том, где ты можешь реализовать себя, свой опыт и талант. В Украине главный тренер перешел в другую страну, спортсмены тоже начали переходить в другие страны.

Потом пришел новый главный тренер, который, мягко говоря, меня недолюбливал. Я решил переехать, чтобы чего-то добиться в гимнастике для себя. Это было предложение от Азербайджана, думал не долго, я знал точно, что мне это нужно. Нам с тренером предложили чистую зарплату и условия для тренировок. Там хороший зал, отличные условия, я жил в минуте от зала спортивной гимнастики. В зале все снаряды были новые и современные, я получал удовольствие от того, что могу работать в таких условиях».

В Азербайджане самым запоминающимся для Пахнюка было то, что все свое свободное время он проводил в спортзале. «Я запомнил эту точную и педантичную работу с тренером, этот фанатизм, рвение доказать себе, что еще что-то могу», — говорит спортсмен.

Он надеется на то, что Федерация гимнастики Азербайджана позволит ему уже в ближайшее время выступать за Украину.

«Будем действовать планомерно. Я знаю, что меня поддерживает главный тренер сборной Украины, он хочет, чтобы я перешел в Украину. Но все вопросы будут решаться с Федерацией Азербайджана, нужно им написать официальное письмо, и они должны ответить, получу я открепление или нет. Если получу открепление, то сразу могу выступать за Украину, а если нет, это значит, что я попадаю в стоп-лист и год не смогу выступать за любую страну. А после этого я свободен.

Вся проблема в том, что нет установленных сроков, в которые федерация должна дать этот ответ. Но я готов ждать год, я этого действительно хочу. Понимаю, что мои лучшие годы позади, но я фанат гимнастики и хочу попробовать еще раз с этой командой».

Петр не жалеет о своем переезде в Азербайджан.

«На тот момент это было правильное решение, потому что была куча амбиций. Но потом я осознал, что делаю это только для себя, нет какого-то духовного удовлетворения, которое было в Украине.

Если говорить о разнице между спортивной гимнастикой Азербайджана и Украины, то в Азербайджане спортивная гимнастика очень сильно поддерживается президентом страны, первой леди, которая является президентом Федерации. Они делают много для спорта в стране, для самих спортсменов, в том числе и для меня, я им благодарен за это. В Украине есть очень много талантливых и сильных ребят, которые могут показывать очень сильные результаты, но нет от власти такой поддержки, как хотелось бы. Я надеюсь, что все изменится».