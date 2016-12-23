 

Закир Гасанов открыл новый военный городок на линии фронта фото

 

По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева состоялось открытие очередного нового военного комплекса, сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, руководство Министерства обороны ознакомилось со штабом, боксами для хранения боевой техники, солдатскими казармами, столовой, котельно-прачечным комплексом, продовольственным складом, медпунктом, плацем и другими объектами на территории военного городка, расположенного в прифронтовой зоне.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, выступив перед личным составом, рассказал об успехах, достигнутых в результате высокого внимания, уделенного Верховным главнокомандующим военному строительству, о проделанных работах с целью повышения уровня боевой и морально-психологической подготовки, улучшения социально-бытового условия военнослужащих и укрепления материально-технической базы.

После торжественного прохождения личного состава перед трибуной руководство Министерства обороны пообедало вместе с военнослужащими.

Министр встретился с гражданским персоналом, работающим в воинской части, дал соответствующие указания и рекомендации в связи с обеспечением личного состава.

 

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