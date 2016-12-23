 

Турецкая армия уничтожила десятки боевиков в Сирии

 

Двадцать два боевика террористической группировки "Исламское государство" уничтожены в ходе операции "Щит Евфрата" в районе города Эль-Баб на севере Сирии за минувшие сутки, сообщил сегодня Генштаб ВС Турции.

"В результате авиаударов по 51 объекту ИГ в районе Эль-Баба уничтожены 22 террориста и 37 используемых ими зданий, в том числе три склада с оружием", — говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого Генштаба.

По информации военного ведомства, по объектам ИГ нанесены 143 удара из артиллерии. Также сообщается о том, что турецкие военные сбили беспилотник, принадлежащий силам самообороны сирийских курдов.

Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военные источники, формированиям оппозиционной Свободной сирийской армии, которую поддерживают ВС Турции, удалось занять значительную часть территории Эль-Баба, прилегающей к городскому госпиталю, в котором засели боевики ИГ. После того как над указанной территорией будет установлен полный контроль, позиции ИГ в Эль-Бабе будут существенно ослаблены.

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