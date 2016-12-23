В Москве вынесли предупреждение Вагиту Алекперову

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предостережение в адрес президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, в частности, прогнозирования цен на топливо, говорится в сообщении службы.

На прошлой неделе в интервью Vesti.ru Алекперов сообщил, что в следующем году прогнозирует плавный рост цен на топливо в РФ на 8-12% в связи с ростом акцизов.

"Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации", — отмечается в сообщении.