 

В Москве сожгли двух азербайджанцев

Автор: Отдел информации 

Трех человек поджег в бытовке неизвестный преступник после совместного застолья в Новой Москве. Двое жертв – азербайджанцы.

Как сообщили «Московскому комсомольцу» в правоохранительных органах, инцидент произошел еще в ночь на 15 декабря, вчера же было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

В одной из бытовок на дачном участке СНТ «Потаповская роща» поселка Сосенское в ссоре после распития спиртных напитков неизвестный облил горючей жидкостью и поджег трех собутыльников.

Двое азербайджанцев, отец и сын, 27 и 48 лет, а также 27-летний местный житель с ожогами 50-60% поверхности тела были госпитализированы. Старший из компании 19 декабря скончался. Ведется поиск злоумышленника.

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