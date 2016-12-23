 

Две станции метро частично закроют на ремонт

 

Станции «Хатаи» и «Джафар Джаббарлы» зеленой ветки бакинского метро в будущем году будут частично закрыты в связи с капитальным ремонтом одного из путей, сказал в пятницу журналистам глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

Он отметил, что с сегодняшнего дня в эксплуатацию введен второй путь «Хатаи»  «Джафар Джаббарлы», который ранее не использовался. Ремонт этого участка был начат в декабре 2014 года.

«Сегодня же стартовал ремонт первого пути, который продлится около года. В связи с этим будет закрыта часть станции «Хатаи» и нижняя платформа станции «Джафар Джаббарлы». Поезд-челнок будет курсировать между станциями от верхней платформы «Джафар Джаббарлы» и отремонтированной части «Хатаи»,  сказал Пашаев.

В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий и 25 станций метро. Концептуальная схема развития до 2030 года предусматривает поэтапное расширение инфраструктуры Бакинского метрополитена и создание гигантской подземной транспортной сети. В частности, предусматривается создание в будущем общей сети Бакинского метрополитена, состоящей из пяти линий, включая три имеющиеся и две дополнительные, строительство 76 станций и подземных путей протяженностью 119 километров.

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