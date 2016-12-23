По делу смертельного «Боярышника» задержали азербайджанцев

В числе задержанных за распространение суррогатного алкоголя в Иркутске нет производителей концентрата для ванн «Боярышник», который привел к массовому отравлению, сообщают российские СМИ со ссылкой на Ленинский районный суд города.

Согласно информации, среди задержанных есть и граждане Азербайджана.

«Среди задержанных — владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы — в основном женщины с детьми, несудимые ранее, есть даже водители. Нет ни одного производителя», — сообщил неназванный представитель суда.

Он добавил, что среди задержанных есть выходцы из Азербайджана, которые запросили переводчиков для участия в суде.

Всего по делу о массовом отравлении в Иркутске задержаны 13 индивидуальных предпринимателей и их сотрудников, которые торговали «Боярышником» с метанолом в составе.