 

В Баку ожидаются туман и изморось

 

24 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Подует порывистый юго-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4°, днем 6-9° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление понизится с 774 до 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-65%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако днем в некоторых южных и западных районах ожидаются осадки и снег. Местами будет туман. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 5-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

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