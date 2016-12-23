Не прошло и месяца после скандального решения Тарифного совета о дифференциации тарифов на природный газ и электроэнергию, вызвавшего болезненные дискуссии в обществе. Ведь новое повышение тарифов на основные коммунальные услуги затронуло буквально все население страны. Люди и так теряют доходы, цены растут, как на дрожжах, а тут повышение тарифов. Понятно, что цены растут на все, что вызывает необходимость повышения и указанных тарифов.

Вначале многие полагали, что глава государства вмешается в ситуацию и отменит или смягчит решение Тарифного совета. Но, когда Милли Меджлис утвердил госбюджет на следующий год, надежды на изменения были развеяны. Не будут же и правительство, и Милли Меджлис заново пересматривать уже утвержденный бюджет государства. И постепенно разговоры про тарифы ушли на второй план, уступив место более актуальным вопросам — банковским неурядицам и «черному валютному рынку».

И вот когда тарифный ажиотаж, казалось бы, сошел на нет, министр экономики и промышленности страны Шахин Мустафаев заявил, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для населения увеличены лимиты льготного потребления газа и электроэнергии. В частности, лимиты льготного потребления газа увеличены с 1 500 до 1 700 кубометров в год, а электроэнергии — с 250 до 300 кВт/час в месяц.

Чтобы оценить поручение главы государства, вернемся к предыдущему решению Тарифного совета от 28 ноября, когда была введена дифференцированная система оплаты некоторых коммунальных услуг, пересмотрены и отрегулированы тарифы на газ и электроэнергию.

Так, тарифы на природный газ для потребителей из группы населения, годовой объем потребления которых не превышает 1 500 кубометров, были оставлены на уровне 0,1 маната за один кубометр. А стоимость одного кубометра газа для части населения, объем годового потребления которого превышает 1 500 кубометров, повышена вдвое и установлена на уровне 0,2 маната.

Кроме того, розничная цена 1 кВт/час электроэнергии для населения, чей месячный объем потребления электроэнергии не превышает 250 кВт/час, была также установлена на прежнем уровне в 0,07 маната, а для потребителей из категории населения, чей объем потребления электроэнергии превышает данный показатель, — на уровне 0,11 маната.

С самой дифференциацией тарифов, в принципе, были согласны почти все, дискуссии же шли именно вокруг установленных Тарифным советом лимитов. Любая семья, пользующаяся кондиционером, системой комби, хорошо знает, что с ними в такой лимит трудно уложиться. И вовсе не следует думать, что электрическими или газовыми приборами с высокой мощностью пользуется лишь богатая часть населения. Кондиционеры, к примеру, сегодня можно встретить в каждом доме. И многие владельцы их вовсе не богачи, разбрасывающиеся деньгами, а средние граждане, которые живут от зарплаты до зарплаты.

Вот об этой группе населения и позаботился президент Ильхам Алиев, что нашло отражение в новых тарифах, измененных второй раз за месяц. Министр Мустафаев прямо отметил, что это сделано для того, чтобы расширить охват потребителей, на которых распространяются льготные тарифы, и усилить социальную защиту населения. И если в соответствии с ноябрьским решением ТС доля населения, которое не затронет повышение тарифов на газ и электроэнергию, составляло, по предварительным расчетам, 62% и 72% соответственно, то после внесенных изменений в связи с поручением президента эти показатели возросли до 75% и 80%.

И действительно, новое решение Тарифного совета больше учитывает интересы потребителей. Относительно небольшой лимит льготного потребления газа и электроэнергии, предусмотренный предыдущим решением ТС, вызывал обеспокоенность среди населения. Граждане говорили, что потребляют газ и электроэнергию в большем объеме, чем предусмотрено в прежнем лимите. Особенно сильно это должно было проявиться именно с наступлением холодов, когда население, лишенное централизованного отопления, прибегает к помощи всех газовых и электрических обогревательных приборов. Не меньше электроэнергии уходит и в жаркие летние дни, когда приходится температуру в помещении снизить с 40 хотя бы до 26 градусов.

Нынешнее же решение ТС более логично, можно обогреваться и охлаждаться в разумных пределах, не боясь лишних затрат. Ну а если кто-то захочет обогреть сразу всю трехэтажную виллу, так пусть и раскошеливается, эта категория населения хорошо знает, сколько стоит роскошная жизнь.

Да, президент Ильхам Алиев вновь продемонстрировал, что социальные проблемы населения для него имеют не меньшее значение, чем даже такой важный вопрос, как госбюджет. Еще раз хочется подчеркнуть, что новые изменения тарифов приведут к пересмотру утвержденного на днях Милли Меджлисом госбюджета на следующий год. Перерасчет придется делать как в доходной его части, так и расходной, что потребует от правительства больших усилий.

И еще, социальные проблемы населения, казалось бы, больше должны заботить народных избранников — депутатов. Но они при обсуждении проекта госбюджета на следующий год лишь вскользь упомянули о низких лимитах на энергоносители. Своим энергичным выступлением министр финансов Самир Шарифов легко убедил депутатов в верности своих расчетов. А вот главу государства убедить в верности этих расчетов не удалось. И он категорически потребовал предоставить населению больше льгот.