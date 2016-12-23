Группа молодежных активистов провела в Баку мероприятие в защиту преследуемого в Иране Муртазы Мурдапура — борца за права этнических азербайджанцев в Иране, передает Turan.

Как сказано в сообщении Конгресса азербайджанцев мира, Мурдапур был арестован два года назад за то, что добивался для азербайджанцев образования на родном языке.

Он также критиковал власти Ирана за бездействие в связи с высыханием озера Урмия.

Мурдапур содержится в тюрьме города Кередж и уже 58 дней проводит голодовку, требуя освобождения. За время голодовки он похудел на 44 килограмма.