 

В Баку требуют освободить умирающего в Иране правозащитника Акция молодежи

 

Группа молодежных активистов провела в Баку мероприятие в защиту преследуемого в Иране Муртазы Мурдапура  борца за права этнических азербайджанцев в Иране, передает Turan.

Как сказано в сообщении Конгресса азербайджанцев мира, Мурдапур был арестован два года назад за то, что добивался для азербайджанцев образования на родном языке.

Он также критиковал власти Ирана за бездействие в связи с высыханием озера Урмия.

Мурдапур содержится в тюрьме города Кередж и уже 58 дней проводит голодовку, требуя освобождения. За время голодовки он похудел на 44 килограмма.

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