Кямран Агаев бросает Португалию из-за 370 тысяч долларов от «Нефтчи»?

После вчерашнего матча в чемпионате Португалии с «Насионалем» (2:0) голкипер сборной Азербайджана и клуба «Боавишта» Кямран Агаев заявил, что хочет зимой покинуть португальский клуб.

Но почему? Ведь Агаев является основным голкипером команды, выступающей в очень сильном португальском чемпионате. А у Азербайджана давно не было легионера, стабильно выступающего в солидном европейском чемпионате.

«Мой менеджер встретится с президентом «Боавишты», где решится моя дальнейшая судьба в клубе. Хочу вернуться в Азербайджан и продолжить карьеру на Родине, — заявил голкипер azerisport.com. — Хочу вернуться к своему отцу. Я скучаю по нему. К тому же, мне 30 лет и пора уже создавать семью. В качестве легионера это будет сделать гораздо сложнее. В ближайшие дни узнаем, как все сложится. Не хочу доигрывать сезон в «Боавиште». Если получится, то уйду зимой».

Однако, как выяснилось, Кямран решил вернуться в Азербайджан не только из-за отца и перспективы создать семью. Основная причина — предложение от «Нефтчи», который, по сообщению komanda.az, готов платить Агаеву 370 тысяч долларов в год. Именно поэтому вратарь заторопился домой.

Напомним, за «Боавишту» Агаев играет с сентября этого года. В десяти матчах Агаев пропустил 11 голов.