 

Кямран Агаев бросает Португалию из-за 370 тысяч долларов от «Нефтчи»?

Автор: Отдел спорта 

После вчерашнего матча в чемпионате Португалии с «Насионалем» (2:0) голкипер сборной Азербайджана и клуба «Боавишта» Кямран Агаев заявил, что хочет зимой покинуть португальский клуб.

Но почему? Ведь Агаев является основным голкипером команды, выступающей в очень сильном португальском чемпионате. А у Азербайджана давно не было легионера, стабильно выступающего в солидном европейском чемпионате.

«Мой менеджер встретится с президентом «Боавишты», где решится моя дальнейшая судьба в клубе. Хочу вернуться в Азербайджан и продолжить карьеру на Родине,  заявил голкипер azerisport.com.  Хочу вернуться к своему отцу. Я скучаю по нему. К тому же, мне 30 лет и пора уже создавать семью. В качестве легионера это будет сделать гораздо сложнее. В ближайшие дни узнаем, как все сложится. Не хочу доигрывать сезон в «Боавиште». Если получится, то уйду зимой».

Однако, как выяснилось, Кямран решил вернуться в Азербайджан не только из-за отца и перспективы создать семью. Основная причина  предложение от «Нефтчи», который, по сообщению komanda.az, готов платить Агаеву 370 тысяч долларов в год. Именно поэтому вратарь заторопился домой.

Напомним, за «Боавишту» Агаев играет с сентября этого года. В десяти матчах Агаев пропустил 11 голов.

1484 просмотров


Старости
В турецкой Ризе снесли памятник Ататюрку
В турецкой Ризе снесли памятник Ататюрку фото
Наша погода
Сегодня 7° / 3°
24 Дек 7° / 1°
25 Дек 7° / 3°
26 Дек 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7622 AZN
1 EUR   =   1.8412 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN


Новостная лента

Арзу Абдуллаева и Хельсинкская группа вступили в армяно-азербайджанскую платформу
«Азеригаз» не разобрался в собственных лимитах
Ильхам Алиев: «Против Азербайджана вели грязную кампанию»
Грубейший провал немецких спецслужб наш комментарий
На Мальте сел захваченный ливийский самолет обновлено 15:27
Президента Гамбии могут заставить уйти в отставку Военное вторжение
Кямран Агаев бросает Португалию из-за 370 тысяч долларов от «Нефтчи»?
В Баку требуют освободить умирающего в Иране правозащитника Акция молодежи
Ильхам Алиев поддержал неимущих, а не Тарифный совет послесловие к указу президента
Жителя Сумгаита кинули на 50 тысяч
В Милане застрелили берлинского террориста фото
Россия ввела военную полицию в Алеппо обновлено
За похищенного азербайджанца требовали миллион
В Баку ожидаются туман и изморось
Путин об организаторах убийства посла России прямая трансляция; обновлено 15:17
Депутат Милли Меджлиса возглавил футбольную федерацию
В Австралии предотвращена серия терактов
В Баку ограбили букмекерскую Topaz
Из магазина в Баку украли браслет за 40 тысяч
По делу смертельного «Боярышника» задержали азербайджанцев обновлено
Две станции метро частично закроют на ремонт
В Москве сожгли двух азербайджанцев
В Москве вынесли предупреждение Вагиту Алекперову
Турецкая армия уничтожила десятки боевиков в Сирии
Закир Гасанов открыл новый военный городок на линии фронта фото