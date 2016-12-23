Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) привело свои резервные войска к готовности и может направить их в Гамбию, если проигравший выборы президент страны Яя Джамме не покинет свой пост после окончания мандата, передает Рейтер со ссылкой на представителя организации.

Как заявил президент комиссии ЭКОВАС Марсель де Соуза, лидеры стран Западной Африки предлагают президенту Гамбии "уйти достойно". В случае отказа главы государства сообщество может направить в страну миротворческие войска.

В среду Джамме сообщил, что отказывается уйти в отставку после окончания своего мандата.

Ранее председатель сообщества и президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф заявил, что ЭКОВАС должно убедить Джамме покинуть занимаемый пост по истечении полномочий. Специальный представитель ООН по Западной Африке Мохаммед Ибн Чамбас заявил, что президент Гамбии подвергнется "серьезным санкциям", если попытается остаться у власти и после окончания мандата 19 января.