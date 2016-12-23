 

Президента Гамбии могут заставить уйти в отставку Военное вторжение

 

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) привело свои резервные войска к готовности и может направить их в Гамбию, если проигравший выборы президент страны Яя Джамме не покинет свой пост после окончания мандата, передает Рейтер со ссылкой на представителя организации.

Как заявил президент комиссии ЭКОВАС Марсель де Соуза, лидеры стран Западной Африки предлагают президенту Гамбии "уйти достойно". В случае отказа главы государства сообщество может направить в страну миротворческие войска.

В среду Джамме сообщил, что отказывается уйти в отставку после окончания своего мандата.

Ранее председатель сообщества и президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф заявил, что ЭКОВАС должно убедить Джамме покинуть занимаемый пост по истечении полномочий. Специальный представитель ООН по Западной Африке Мохаммед Ибн Чамбас заявил, что президент Гамбии подвергнется "серьезным санкциям", если попытается остаться у власти и после окончания мандата 19 января.

299 просмотров


Старости
В турецкой Ризе снесли памятник Ататюрку
В турецкой Ризе снесли памятник Ататюрку фото
Наша погода
Сегодня 7° / 3°
24 Дек 7° / 1°
25 Дек 7° / 3°
26 Дек 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7622 AZN
1 EUR   =   1.8412 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN


Новостная лента

Арзу Абдуллаева и Хельсинкская группа вступили в армяно-азербайджанскую платформу
«Азеригаз» не разобрался в собственных лимитах
Ильхам Алиев: «Против Азербайджана вели грязную кампанию»
Грубейший провал немецких спецслужб наш комментарий
На Мальте сел захваченный ливийский самолет обновлено 15:27
Президента Гамбии могут заставить уйти в отставку Военное вторжение
Кямран Агаев бросает Португалию из-за 370 тысяч долларов от «Нефтчи»?
В Баку требуют освободить умирающего в Иране правозащитника Акция молодежи
Ильхам Алиев поддержал неимущих, а не Тарифный совет послесловие к указу президента
Жителя Сумгаита кинули на 50 тысяч
В Милане застрелили берлинского террориста фото
Россия ввела военную полицию в Алеппо обновлено
За похищенного азербайджанца требовали миллион
В Баку ожидаются туман и изморось
Путин об организаторах убийства посла России прямая трансляция; обновлено 15:17
Депутат Милли Меджлиса возглавил футбольную федерацию
В Австралии предотвращена серия терактов
В Баку ограбили букмекерскую Topaz
Из магазина в Баку украли браслет за 40 тысяч
По делу смертельного «Боярышника» задержали азербайджанцев обновлено
Две станции метро частично закроют на ремонт
В Москве сожгли двух азербайджанцев
В Москве вынесли предупреждение Вагиту Алекперову
Турецкая армия уничтожила десятки боевиков в Сирии
Закир Гасанов открыл новый военный городок на линии фронта фото