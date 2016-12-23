На летном поле сейчас стоят самолеты компаний Ryanair и Lufthansa.

“Пассажиры не надеются на быстрое разрешение ситуации, идет схватка за еду и напитки”, - пишет Times of Malta.

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Ливийский самолет со 118 пассажирами на борту, который сел на Мальте, могли угнать. Об этом заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем Твиттере.

По данным СМИ, два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его, их требования пока не известны.

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В Ливии захвачен пассажирский самолет Airbus A320, его направили на Мальту. Об этом сообщает премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в Твиттере.