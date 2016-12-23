 

Ильхам Алиев: «Против Азербайджана вели грязную кампанию»

 

«Во время Европейских игр в Баку против Азербайджана проводилась централизованная грязная кампания. Они старались принизить роль Европейских игр». Как передает АзерТАдж, об этом заявил глава государства Ильхам Алиев на церемонии, посвященной спортивным итогам 2016 года.

Глава государства отметил, что те, кто проводил грязную кампанию против Азербайджана, пытались исказить победу наших спортсменов, отмечая, что они победили потому, что Евроигры проходят в Баку.

«Результаты, достигнутые на Олимпийских играх в Рио, стали ударом по этим грязным слухам»,  сказал глава государства.

Ильхам Алиев также отметил, что Европейские игры в Баку по уровню организации не уступали Летним Олимпийским играм.

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