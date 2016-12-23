В ходе расследования массового убийства в Берлине, когда грузовик вечером 19 декабря наехал на праздничную толпу на одной из столичных площадей, выяснилось, что главный подозреваемый давно находился в поле зрения полиции и спецслужб, но они ничего не сделали, чтобы воспрепятствовать преступлению.

В Германии объявлено о вознаграждении в 100 тысяч евро тому, чья информация поможет задержать Аниса Амри, 24-летнего выходца из Туниса. Под сиденьем грузовика, убившего 12 людей, были найдены его документы, а отпечатки пальцев обнаружены на руле. Ранее задержанного пакистанца, которого взяли по свежим следам, отпустили, он оказался непричастен к преступлению.

Сейчас главной полицейской версией считается, что польский водитель Лукаш Урбан, чьей машиной завладел преступник, был до последнего момента перед наездом на людей жив, хотя и получил многочисленные ножевые ранения, и пытался помешать массовому убийству. И тогда террорист застрелил его, выпрыгнул из кабины и скрылся. Поскольку в машине найдены следы его крови, очевидно, в борьбе с водителем он был ранен. Сейчас полиция проверяет все больницы в Берлине и округе, хотя с понедельника преступник мог оказаться очень далеко от немецкой столицы.

А теперь короткое, но впечатляющее перечисление просчетов тех, кому положено бороться с терроризмом в Германии. Анис Амри оказался на немецкой территории, отсидев четыре года в итальянской тюрьме. Он подозревался в связи с тунисской группировкой, которая 26 июня 2015 года устроила резню на одном из курортов страны, убив 38 человек, в основном британских туристов. С марта этого года за ним велось наблюдение, поскольку появилась информация о том, что парень намерен совершить ограбление, чтобы полученные средства истратить на оружие для теракта. В июне его хотели выслать, но отсутствие тунисского паспорта заставило немецкие власти отложить эту процедуру.

На родину Амри был отправлен запрос, и новый паспорт как раз на этой неделе был доставлен в Германию, спустя два дня после теракта. В августе его арестовали, поскольку он воспользовался фальшивым итальянским паспортом. Всего он пользовался фальшивыми документами на шесть разных имен, указывая три различных гражданства. В ходе наблюдения его уличили в торговле наркотиками и замечен в драке в баре, но в сентябре наблюдение сняли, оставив лишь прослушку телефона. Но в начале декабря – вот удивительно – Анис Амри сменил телефон и ушел с радаров спецслужб. Они просто его потеряли.

То есть на территории Германии долгое время незаконно находился человек с совершенно очевидными преступными наклонностями, а полиция и спецслужбы даже не ограничивали его свободу. Более того, уже даже после теракта, с большой вероятностью совершенного именно Амри, объявленным в розыск, не публиковались ни его полное имя, ни фотография: немецкие законы о защите личной информации запрещали делать это. Зато пакистанец, которого задержали сначала, оказывается, попал под подозрение и пробыл 18 часов под арестом из-за того, что перешел улицу на красный свет в паре километров от площади, на которой произошло преступление. При этом улицы столицы не оборудованы в надлежащей мере камерами наблюдения, которые бы позволили хотя бы запечатлеть эпизод преступления.

У немцев до сих пор неприятие всякого наблюдения за их повседневной жизнью, вызванное историческим опытом гитлеровского гестапо и гэдээровского штази. Таким образом, все, что мы знаем о Германии как стране полицейской дотошности и тотальной законопослушности, совсем не укладывается в картину, которую выявило страшное преступление на Брайтшайдплац.

Сейчас в спешном порядке принято решение об увеличении числа уличных видеокамер, видимо, последуют и другие шаги, ужесточающие меры контроля. Но удар по действующему правительству выявленными фактами полицейской беспомощности нанесен очень серьезный. Между тем Анис Амри все еще остается на свободе. Полиция предупреждает о возможности нового теракта со стороны преступника, которому нечего терять. Но от правоохранительных органов резонно ожидают больше, чем озабоченных предупреждений.