 

«Азеригаз» не разобрался в собственных лимитах

 

Решением Тарифного совета Азербайджана, принятым на заседании 28 ноября, вводится дифференцированная система платы за газ. Новые тарифы вступают в силу с 1 января 2017 года.

Население, учитывая, что счетчики газа принимают предоплату, бросились пополнять смарт-карты. Потребителей легко понять: все хотят максимально закупить газ по тарифу 0,1 маната за кубометр.

ПО «Азеригаз» отреагировало на это просто: ввело лимит на загрузку денег в смарт-счетчики до 100 манатов. То есть баланс на смарт-картах счетчиков можно было пополнять два раза по 100 манатов. Другими словами, было запрещено загружать на счетчик сумму свыше 200 манатов.

Корреспондент haqqin.az решил лично убедиться в том, что на смарт-карту не получится загрузить сумму свыше 200 манатов. Вначале два раза на карту были загружены по 100 манатов, а на счетчик, таким образом, поступила плата за 2000 кубометров газа. Затем через платежный терминал на карту были загружены еще 2 маната, то есть месячный лимит в 200 манатов был превышен и в декабре на смарт-карту удалось загрузить газ на сумму в 202 маната.

Для того, чтобы внести ясность, каков всё же лимит, мы обратились к главе пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагиму Кербалаеву. Представитель компании заявил, что установленный лимит превысить невозможно. Когда же ему заметили, что без проблем загрузили на смарт-карту 202 маната, чиновник пояснил, что счетчик не примет карту с завышенным балансом, попросту заблокировав ее.

Однако газовые счетчики не обладают искусственным интеллектом и работают так, как запрограммированы, то есть сколько газа загружено на смарт-карту, столько счетчик и выдает потребителю. Счетчик отмечает оплаченный и потребленный газ, а не сумму, которая загружена на карту.

Получается, что при желании можно загрузить газ на сумму хоть в 500 манатов. Счетчик загрузит любое количество газа, если в его работу не будет внешнего вмешательства.

На самом деле лимит должен был быть применен к смарт-картам, то есть при желании загрузить на них деньги свыше лимита, платежные терминалы должны их блокировать.

На такой аргумент И.Кербалаев ответил просто: «Тогда грузите»…

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