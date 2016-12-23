 

Арзу Абдуллаева и Хельсинкская группа вступили в армяно-азербайджанскую платформу

Автор: Отдел информации 

Известный азербайджанский правозащитник, председатель Национального комитета Хельсинкской гражданской ассамблеи Арзу Абдуллаева и активисты комитета заявили о поддержке и вступлении в армяно-азербайджанскую миротворческую платформу. Как сообщает haqqin.azоб этом говорится в открытом заявлении представителей Национального комитета.

Отметим, что А.Абдуллаева и члены Национального комитета активно участвуют в народной дипломатии и гражданском миротворческом процессе. Однако сегодняшнее заявление А.Абдуллаевой и Национального комитета подводит к выводу, что группа будет работать в рамках Бакинской декларации, призывающей решение карабахской проблемы в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В ноябре 2016 года группа правозащитников из Азербайджана и Армении создала «Платформу для мира между Арменией и Азербайджаном», внося свой позитивный вклад в мирное решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Правозащитники объявили Платформу открытой для институтов гражданского общества, неправительственных организаций, представителей духовенства, экспертов, ученых и простых граждан Армении и Азербайджана, а также других стран, желающих внести свой вклад в скорейшее урегулирование конфликта.

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Арзу Абдуллаева и Хельсинкская группа вступили в армяно-азербайджанскую платформу
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