Группа вынужденных переселенцев устроила шествие к зданию Исполнительной власти Джебраильского района, которое переросло в беспорядки.

В cообщении Генпрокуратуры и МВД говорится, что инцидент произошел накануне вечером в Билясуварском районе, где расположена ИВ оккупированного Джебраильского района.

Попытки сотрудников полиции успокоить протестующих, которые не хотели оплачивать счета за электроэнергию, не дали результатов. В стражей порядка полетели камни, были ранены девять правоохранителей. Трое из них госпитализированы.

Протестующие также разбили стекла служебной полицейской машины.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 186.2.2, 233 и 315.2 УК Азербайджана.