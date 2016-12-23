 

Государственная морская администрация отчиталась о завершении проекта фото

Автор: Отдел информации 

Завершились учения в рамках твиннинг-проекта «Поддержка Государственной морской администрации в повышении ответственности в сфере морского транспорта в Азербайджане», сообщили haqqin.az в Государственной морской администрации Азербайджана.

Учения были проведены в соответствии с требованиями Международной конвенции 1978 года «О подготовке и дипломировании моряков и несении вахты» и Курса «О проверке знаний и навыков моряков, оценивании и выдаче им сертификатов» Международной морской организации.

Во время учений была дана информация о процедурах по проверке знаний и навыков моряков, оценивании и выдаче им сертификатов.

Твиннинг-проект, начавшийся 16 ноября 2015 года, имеет цель усилить потенциал Государственной морской администрации Азербайджана в реализации и применении процедур ответственности, предусмотренных международными конвенциями о безопасности на море и профилактике загрязнения моря.

В данных курсах приняли участие представители Государственной морской академии Азербайджана, сотрудники Государственной морской администрации Азербайджана, Учебного центра по спасению людей на море Учебного и сертификационного управления SOCAR, ЗАО «Каспийское морское пароходство» и компаний AZPİLOT LLC и Occupational Training İnstitute.

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