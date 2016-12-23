SOCAR и BP продлевают «Контракт века» до 2050 года

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) во главе с BP договорились о продлении крупнейшего нефтяного контракта по разработке блока нефтяных месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года, говорится в совместном заявлении компаний.

Стороны в пятницу подписали письмо о намерениях по будущей разработке крупнейшего блока азербайджанских нефтяных месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ).

Это соглашение охватит разработку АЧГ до 2050 года и в значительном объеме повысит потенциал разработки блока до середины века. В настоящее время ежесуточная добыча нефти на АЧГ составляет около 620 тысяч баррелей.

Акционерами АМОК являются компании BP, Chevron, İNPEX, Statoil, ExxonMobil, TPAO, İtochu и ONGC Videsh.