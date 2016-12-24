В Башкирии прогремел взрыв в бывшей воинской части

Взрыв произошел на территории бывшей воинской части в Башкирии, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости в субботу представитель пресс-службы республиканского МЧС.

По словам собеседника агентства, в дежурную часть МЧС в 10:00 мск поступило сообщение, что на территорию бывшей воинской части незаконно проникли неустановленные лица, после чего произошел взрыв.

"В результате происшествия есть пострадавшие, их состояние уточняется. На месте работают спасатели: 6 человек и 19 единиц техники", - сообщил официальный представитель МЧС.

В СК по Башкирии агентству сообщили, что на место выехали следователи и более подробную информацию озвучат позже.