В Баку судят банду, грабившую исключительно бедняков

В Бакинском суде по тяжким преступлениям рассматривается дело в отношении банды грабителей. 27-летние Адиль Шахбалиев, Эмин Мирзаев, Эмин Аллахвердиев и Новруз Акперов обвиняются в совершении серии грабежей.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, жертвами грабителей становились не состоятельные люди, а бедные. Редко, когда добычей грабителей становилось больше 300 манатов.

Так, в ноябре прошлого года Адиль Шахбалиев, применив силу в отношении своей знакомой Сабины Мамедзаде, отнял у нее мобильный телефон и 110 манатов денег.

Также в поселке Локбатан у Орхана Зульфигарзаде были отняты 20 манатов.

В январе 2016 года члены банды остановили на Сальянском шоссе автомобиль Daewoo Nexia и ограбили его водителя, забрав 300 долларов.

Преступники также ограбили дом тети одного из своих подельников Новруза Акперова. Из дома женщины вынесли 700 манатов и золотые серьги.

В отношении преступников выдвинуты обвинения по нескольким статьям УК. Следующее заседание суда состоится 13 января.