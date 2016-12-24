Есть такие термины как «продовольственная», «экологическая», «военная» безопасность. С этим у Азербайджана проблем вроде бы нет. Однако есть еще важная сфера – «лекарственная». Жизнь показывает, что без лекарств не обходится ни один человек, особенно в период, когда ОРЗ, грипп и прочие неприятные заболевания сопровождаются например кашлем.

Казалось бы, чего проще – сходить в аптеку и купить таблетки от кашля. Но не тут-то было. В последние дни в бакинских аптеках таких таблеток просто нет: ни «Бромгексина», ни «Лазолвана», нет даже «Мукалтина». А ведь раньше ими были завалены полки аптек. Корреспондент haqqin.az побывал в нескольких аптеках – и в центре города, и на окраине города. Везде одно и то же: вышеперечисленных средств от кашля нет.

Что же происходит? Может, владельцы аптек ожидают роста цен на лекарственные препараты и потому они исчезли с прилавков в ожидании лучших времен? Или есть какие-то иные причины?

В беседе с haqqin.az эксперт по фармацевтическому рынку на условиях анонимности рассказал, что все эти препараты в большом количестве имеются на складах азербайджанских фармацевтических фирм. Однако продавать с учетом принятого Тарифным Советом решения о снижении цен на отхаркивающие лекарства компаниям не выгодно.

«Дело в том, что еще летом этого года Тарифный совет принял решение о снижении цен и установил потолок продажной стоимости на 10 тысяч наименований лекарств. Девальвация последних месяцев, подорожание доллара уже не позволяют окупить транспортные расходы и растаможку некоторых лекарств, в том числе и отхаркивающих препаратов», отметил эксперт.

По его словам, скорее всего, компании выжидают, может ТС все же отпустит цены.

«Кстати, с полок аптек исчезли не только препараты от кашля (муколитические), но и некоторые сердечные гликозиды, в частности, дигоксин, лекарства, используемые при лечении различных хронических заболеваний», - подчеркнул источник.

По его мнению, снижение таможенных пошлин позволило бы в какой-то мере выправить ситуацию на фармацевтическом рынке.