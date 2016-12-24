 

На Шотландию обрушился ураган

 

Ураган "Барбара", обрушившийся на Шотландию, привел к отключениям электричества, перебоям в движении транспорта и закрытию школ. 

Как сообщает Би-би-си, скорость ветра на одном из Шотландских островов достигала 146 километров в час.

Накануне в северо-западной части Шотландии были закрыты почти 120 школ, где учатся 8,5 тыс. детей.

В некоторых районах Шотландии было нарушено движение поездов и автобусов, отменены паромы на близлежащие острова.

Аэропорт Сторновэй на острове Льюис был закрыт после того, как два самолета не смогли совершить там посадку и вернулись в аэропорты отправления в других шотландских городах.

На некоторых островах на северо-западе Шотландии наблюдались случаи отключения электричества.

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