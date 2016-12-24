 

Меркель накроет рождественский стол на 100 евро

 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сразу после пресс-конференции в пятницу отправилась в супермаркет за покупками перед Рождеством и купила картофель, творог, масло, перец и коробку конфет, сообщает газета Bild.

Как отмечает издание, в этом году на столе у Меркель не будет ни рождественского гуся, ни карпа, ни вина. Все, чем сможет насладиться канцлер, коробка конфет Mon Chéri весом чуть больше 300 граммов. Общая сумма покупок Меркель составила около 100 евро.

«Ничего особенно праздничного, обычный список покупок канцлера Меркель», — приводит газета слова продавца супермаркета. Упаковав покупки в принесенные с собой пакеты, Меркель отправилась на выход.

Отмечается, что за год канцлер посетила этот супермаркет порядка 30 раз.

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