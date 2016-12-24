Телефонные переговоры Алиева и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности на благо и во имя прогресса азербайджанского народа.

Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Президенты выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между странами будут успешно развиваться и впредь.