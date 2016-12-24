 

В Германии прошла демонстрация против депортации азербайджанской семьи

Автор: Отдел информации 

В немецком Ноймюнстере прошла демонстрация против депортации азербайджанской семьи.

50 участников акции с плакатами скандировали лозунги в защиту сестер Фиренгиз и Севиль Гасанзаде – учениц школы Иммануила Канта. Их одноклассники, учителя и друзья просят, чтобы девочек не выдворяли из Германии.

16-летняя Фиренгиз и 18-летняя Севиль находятся в Ноймюнстере с 2013 года. Они приехали в Германию вместе с матерью, которую зовут Севиндж. В Азербайджане она разошлась с отцом своих дочерей и решила переехать в Германию к своему новому мужу, сообщает shz.de. Но Севиндж не повезло: этим летом брак был расторгнут из-за насилия в семье. А тем временем закончился срок выданной им шенгеннской визы. Азербайджанкам грозит депортация, но возвращаться на Родину они не хотят. Дело в том, что Севиндж покинула страну вопреки желанию ее родственников и теперь она боится, что члены ее семьи исполнят те угрозы, о которых они писали ей по электронной почте.

Фиренгиз и Севиль тоже не хотят уезжать из Германии. В школе они изучают немецкий язык и после завершения учебы хотят поступить в вуз. Адвокат семьи подал прошение об экстренной помощи, дабы предотвратить депортацию.

Призыв к демонстрации был распространен через Фейсбук. Люди пришли с плакатами «Фиренгиз и Севиль должны остаться», «Германия – их дом», «Бессердечная власть» и т.д.

«Информация об угрозе депортации стала для нас шоком, - говорят одноклассницы азербайджанок Миа и Флора. – Они дороги нам. Мы протестуем против несправедливости правовой системы».

«Иммигранты – это часть нашего мира, они обогащают нас», - заявил учитель Фиренгиз и Севиль Олаф Попп.

3027 просмотров


Старости
Покушение на Шейха в Амстердаме
Покушение на Шейха в Амстердаме Арестованы азербайджанец и чеченец
Наша погода
Сегодня 6° / 3°
25 Дек 7° / 3°
26 Дек 7° / 1°
27 Дек 8° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7622 AZN
1 EUR   =   1.8412 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN


Новостная лента

Азербайджанские хакеры взломали электронную почту около 5 тысяч армян
Создаются "Поезда Asan"
Пророссийский президент присягнул Молдове эксклюзив, haqqin.az из Кишинева
Эрдоган: "ЕС не перечисляет денег на беженцев"
Нападение талибов: убиты 10 полицейских
Китай обошел Европу и США по продажам электрокаров
В Казахстане спасают крупнейший банк За 4,5 миллиарда
Молодая британка собирается замуж за робота
Трагедия Кямрана Агаева судьба человек - его характер
Ле Пен пообещала вывести Францию из ЕС и НАТО
В Турции застрелили политика
Олигархи вывозят миллиарды долларов из Азербайджана отток капитала из страны
Франсуа Олланд: «Я имею личные обязательства по урегулированию карабахского конфликта»
В Баку прогнозируют дождь
Новогодний стол азербайджанской семье обойдется в 122 маната
12 квартир в Баку уже никто не хочет Проблемы рынка недвижимости
В Ереване реагируют только на haqqin.az армянские СМИ
В России начали разработку нового ПЗРК
Турция выступила против нового государства в Сирии
В Германии прошла демонстрация против депортации азербайджанской семьи
Телефонные переговоры Алиева и Эрдогана
Меркель накроет рождественский стол на 100 евро
На Шотландию обрушился ураган
Азербайджанцы остались без лекарств Кризис на фармацевтическом рынке
В Баку судят банду, грабившую исключительно бедняков