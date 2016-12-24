В Германии прошла демонстрация против депортации азербайджанской семьи

В немецком Ноймюнстере прошла демонстрация против депортации азербайджанской семьи.

50 участников акции с плакатами скандировали лозунги в защиту сестер Фиренгиз и Севиль Гасанзаде – учениц школы Иммануила Канта. Их одноклассники, учителя и друзья просят, чтобы девочек не выдворяли из Германии.

16-летняя Фиренгиз и 18-летняя Севиль находятся в Ноймюнстере с 2013 года. Они приехали в Германию вместе с матерью, которую зовут Севиндж. В Азербайджане она разошлась с отцом своих дочерей и решила переехать в Германию к своему новому мужу, сообщает shz.de. Но Севиндж не повезло: этим летом брак был расторгнут из-за насилия в семье. А тем временем закончился срок выданной им шенгеннской визы. Азербайджанкам грозит депортация, но возвращаться на Родину они не хотят. Дело в том, что Севиндж покинула страну вопреки желанию ее родственников и теперь она боится, что члены ее семьи исполнят те угрозы, о которых они писали ей по электронной почте.

Фиренгиз и Севиль тоже не хотят уезжать из Германии. В школе они изучают немецкий язык и после завершения учебы хотят поступить в вуз. Адвокат семьи подал прошение об экстренной помощи, дабы предотвратить депортацию.

Призыв к демонстрации был распространен через Фейсбук. Люди пришли с плакатами «Фиренгиз и Севиль должны остаться», «Германия – их дом», «Бессердечная власть» и т.д.

«Информация об угрозе депортации стала для нас шоком, - говорят одноклассницы азербайджанок Миа и Флора. – Они дороги нам. Мы протестуем против несправедливости правовой системы».

«Иммигранты – это часть нашего мира, они обогащают нас», - заявил учитель Фиренгиз и Севиль Олаф Попп.