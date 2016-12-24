 

В Ереване реагируют только на haqqin.az армянские СМИ

Автор: Отдел информации 

22 декабря haqqin.az опубликовал материал под заголовком «Армяне выставляют на боевые позиции больных солдат». В тексте редакция ссылалась на публикацию армянского издания Epress, в котором говорилось о том, что армянского военного с проблемами со здоровьем отправили на боевую позицию и лишили зарплаты. 

Как выясняется, армянские офицеры предпочитают читать haqqin.az, а не ереванские СМИ. Во всяком случае проблема уроженца села Арени Вайоцдзорской области Армении военнослужащего-контрактника воинской части в городе Вайк Севака Симоняна решилась именно после публикации в haqqin.az.

Как сообщает сайт Epress, «вопросом армянского военнослужащего занялись после публикации на азербайджанском сайте haqqin.az”.

Выяснилось, что 23 декабря в редакцию ереванского издания позвонил сотрудник военчасти и поинтересовался об источнике информации. Затем он заявил, что написанное не соответствует действительности и добавил: «Вам нравится, что об этом случае написал [азербайджанский ресурс] Haqqin.az?».

Журналист объяснил, что Epress.am не несет ответственности за деятельность других СМИ и предложил представить позицию воинской части. Позже в редакцию позвонил замкомандира военчасти. Он задавал те же вопросы и говорил о публикации материала на азербайджанском сайте. Затем собеседник призвал «не хаять армию».

«В конце рабочего дня мы узнали, что персонал части пообещал выплатить контрактнику недостающую часть суммы за ноябрь в декабре», сообщает Epress.

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