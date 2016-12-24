 

12 квартир в Баку уже никто не хочет Проблемы рынка недвижимости

Автор: Записал Айдын Керимов 

Многие граждане Азербайджана считают (возможно, вполне справедливо) недвижимость лучшим вложением. И возникает парадоксальная ситуация, когда у одного человека может быть несколько заброшенных квартир. К слову, один из корреспондентов haqqin.az знал обладателя 6 квартир, которые были куплены в разное время, но так и остались бесхозными. Но это - не рекорд.

Кстати, недавно была обнародована любопытная статистика по Беларуси. Так вот, там три человека имеют в собственности по 14 квартир, а еще 12 белорусов имеют по 13 квартир. 

А какие «квартирные рекорды» бьют граждане Азербайджана?

Отвечая на вопросы haqqin.az, эксперт по недвижимости Рашад Алиев признался, что в своей практике часто сталкивался со скупщиками целых этажей и даже чуть ли не подъездов одного здания. 

«После 2007-го года, исключая период кризиса в 2008-2009 годах, цены на недвижимость повышались, и в эти годы было много предпринимателей, которые покупали большое количество квартир. Методы скупки были разные: кто-то покупал на вторичном рынке в разных местах, кто-то покупал квартиры «с котлована» (в только строящихся многоэтажках) и в период «бума» этот метод обеспечивал хорошую прибыль», - добавил эксперт.

При этом Р.Алиев также сообщил, что исходя из его практики, 10 квартир – это самое большое число квартир, находящихся в собственности одного человека. 

Эксперт добавил, что на данный момент недвижимость является не лучшим вариантом для инвестиций. «В последние годы люди старались избавиться от недвижимости, поэтому сейчас встретить собственника такого количества квартир сложно».

В свою очередь, эксперт по недвижимости Нусрет Ибрагимов в беседе с haqqin.az сказал, что встречал собственника, у которого было 12 квартир. «Но это было 3 года назад. Назвать сейчас обладателей самого большого количества квартир я не смогу. Но предполагаю, что эта цифра значительно уменьшилась», - пояснил эксперт.

Дело в том, что после двойной девальвации количество платежеспособных людей уменьшилось, поэтому сдавать квартиры в аренду на сегодняшний день проблематично, да и цены на недвижимость упали. 

«Самое хорошее время для избавления от таких квартир было в 2013-2014 годах, и думаю, что знающие толк в недвижимости люди уже избавились от большого количества квартир», - заключил эксперт.

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