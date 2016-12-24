Новогодний стол азербайджанской семье обойдется в 122 маната

В Азербайджане, как и по всему миру, люди активно готовятся к встрече Нового года. Большинство встретит его за праздничным столом дома, в кругу родных и друзей. Конечно же, хозяйки, не жалея сил и средств, постараются приготовить самые лакомые блюда.

Haqqin.az попытался подсчитать приблизительную сумму новогодних угощений среднестатистической азербайджанской семьи из четырех человек, исходя из цен на продукты в обычных магазинах Баку.

Перечень блюд и продуктов новогоднего застолья нам помог составить глава Центра национальной кулинарии Таир Амирасланов.

Стандартный новогодний стол, по наблюдениям известного кулинара, включает три вида салатов: оливье, винегрет, «шуба», а также соленья (600 граммов), сырное ассорти, палка сырокопченой колбасы. Из горячих блюд, разумеется, традиционный плов с тушеным мясом и с сухофруктами. Любят у нас и запеченную в духовке рыбу (кефаль или форель). На десерт торт, фрукты, ассорти из орехов, фисташек, изюма и коробки конфет. Напитки включают 1 л сока, бутылку полусухого шампанского, 0,5 л водки.

В общем и целом, такой праздничный стол без каких-либо деликатесов и излишеств спиртного обойдется в 122 маната.

Примерный расклад такой: ингредиенты трех салатов обойдутся в 17 манатов, плов с 1 кг телятины, риса, масла, сухофруктов будет стоить – 23 маната. Рыба - 11 манатов. Сырное ассорти, соленья и палка сырокопченой колбасы обойдется в 18,5 маната. Десерт: торт на 4 человека, ассорти из орехов, фисташек, изюма, фруктов и коробки конфет - 40 манатов. Напитки: 1 литр сока, бутылка полусухого шампанского и водка - 13,5 маната.

В общем, не сказать, что очень уж затратно, но не так уж и дешево…