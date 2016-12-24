Франсуа Олланд: «Я имею личные обязательства по урегулированию карабахского конфликта»

«Франция и лично я имеем обязательства в поиске устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта переговорным путем». Как передает АзерТАдж, об этом говорится в послании президента Франции Франсуа Олланда, направленном президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

«Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения, желаю крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту.

Пользуясь этой приятной возможностью, с удовлетворением подчеркиваю значение наших углубляющихся и развивающихся двусторонних связей. Я также рад достигнутым нами прекрасным успехам. Примером тому является Французско-азербайджанский университет, открывшийся 15 сентября этого года в Баку при Вашей большой поддержке», - говорится в послании.