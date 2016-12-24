Любопытную цифру на днях озвучила Генпрокуратура России. Как оказалось, за последние два года российские правоохранители добились ареста на счетах зарубежных банков свыше $400 млн. Кроме того, отмечается, что также за два года были арестованы объекты недвижимости во Франции, Швейцарии, Великобритании, Италии, Болгарии и Черногории, «в том числе элитные особняки и отели в курортных зонах стоимостью в сотни миллионов евро».

Ведется ли подобная работа в Азербайджане и какими успехами в этой сфере страна может похвастаться?

По мнению экономиста Вугара Байрамова, последние проверки в Межбанке и других организациях свидетельствуют о том, что за рубеж действительно были вывезены серьезные суммы, и большая часть денег находится в оффшорных зонах. В беседе с haqqin.az Байрамов заявил, что «к сожалению, олигархи и некоторые чиновники, пользуясь своими полномочиями, выводят свои деньги за рубеж в иностранной валюте. В развитых странах они становятся инвесторами, покупают виллы, держат деньги в иностранных банках, немалые суммы попадают и в оффшорные зоны. И конечно же, есть проблемы с возвращением этих денег».

По словам эксперта, властям Азербайджана будет сложно вернуть выведенные деньги обратно в страну, так как у нас нет международного опыта и механизмов, которые могут быть применены в данном случае.

«Кроме того, нет определенного и четкого свода законов, которые регулировали бы потоки денег за рубеж», отметил Байрамов.

В свою очередь, экономист Самир Алиев, отвечая на вопросы haqqin.az, отметил, что в этом направлении нужны не административные методы. «Необходимы условия для создания такой экономической ситуации, когда богатые люди или олигархи не выводили бы свои деньги за рубеж. Опыт амнистий капиталов в зарубежных странах свидетельствует о том, что данная мера влияет на получение дополнительных средств в бюджет государства посредством увеличения налоговых поступлений. Ведь средства, выведенные из страны, не подвергаются налогообложению».

По его словам, например, в Италии очень успешно решили этот вопрос. «Там удалось выявить и устранить причины, которые приводили к оттоку капитала и уклонению от уплаты налогов. В Италии тот, кто хотел вывести свои деньги за рубеж, должен был заплатить 2,5% от задекларированной стоимости имущества или приобрести итальянские ценные бумаги на сумму, равную 12% от стоимости сокрытого имущества. Одновременно с амнистией были ужесточены меры ответственности за нарушение налогового законодательства. Конечно, вернуть уже те суммы будет не очень просто, но возможно остановить отток уже сейчас. В этом направлении нужна большая работа и она должна охватывать все сферы", - подчеркнул эксперт.

По мнению же банковского эксперта и юриста Акрама Гасанова, полностью вернуть деньги, незаконно выведенные за рубеж, уже не получится. Гасанов отметил, что олигархи хранят деньги на счетах, оформленных не на свое имя или же вкладывают в оффшорные компании, что тоже очень сложно вычислить.

Отметим, что по данным международной организации Global Financial Integrity, объем вывезенного из Азербайджана капитала в «оффшорное зарубежье» составляет более $50 млрд.