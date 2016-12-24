Ле Пен пообещала вывести Францию из ЕС и НАТО

Претендент на пост президента Франции и глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала в случае победы вывести страну из состава НАТО и Евросоюза. Об этом она заявила в интервью греческому изданию Dimokratia, опубликованном на сайте телерадиокомпании ЕРТ.

По словам Ле Пен, она планирует провести Frexit — аналог Brexit — и призывает присоединиться Португалию, Испанию, Ирландию, Грецию и Кипр. «Люди должны иметь возможность отдать свой голос за освобождение от рабства и шантажа, продвигаемых бюрократами из Брюсселя, чтобы вернуть своим странам суверенитет», — считает политик.

«Англичане это осознали и проголосовали за выход из ЕС, да они и не помышляли никогда заменить свой фунт на евро. В еврозоне высокие цены, налоги и безработица, размер заработной платы и пенсии падает, люди становятся беднее. Когда Британии стало угрожать то же самое, они девальвировали свой фунт, и вскоре снова начался экономический рост. А нашему развитию мешает МВФ», — заявила Ле Пен.