Характер человека- его судьба. Можно быть блестяще физически одаренным, талантливым спортсменом, но спустить все эти бонусы в унитаз, по причине специфических особенностей собственного характера. История футбола знает огромное число примеров того, как некогда подававшие надежды игроки в итоге не до конца реализовывались по этой самой причине, ввиду своеобразности характера или пагубных привычек.

Можно вспомнить, к примеру, о бразильском нападающем Адриано. Этот воспитанник «Фламенго» из Рио-де-Жанейро представлял собой эталон. Мощного форварда таранного типа. Он хорошо играл головой, обладал поставленным ударом с левой ноги, высокими скоростными данными. Он был очень талантлив и по праву считался одним из самых перспективных нападающих в мире. Но он банально пропил свой талант, не сумев достичь тех высот, которые ему предрекали.

Да, если посмотреть на его достижения, командные и личные, то все может казаться очень даже не плохо. Адриано трижды, в составе разных клубов, становился чемпионом Бразилии. Четырежды,в составе «Интера» был чемпионом Италии. Кроме того, в 2004 году, в составе сборной Бразилии, стал обладателем Кубка Америки, а в 2005 году - Кубка конфедераций. Что до личных достижений Адриано, то в 2009 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. Также он был объявлен лучшим футболистом Кубка Америки (2004 год), лучшим футболистом и лучшим бомбардиром Кубка конфедераций 2005 года. Как видим, львиная доля достижений Адриано пришлась на пору его футбольной молодости. В любом случае, даже все имеющиеся у него регалии - ничто, по сравнению с тем, что он мог бы завоевать. Его ведь называли футболистом, не уступавшим по уровню таланта великому Рональдо. Но, в итоге он стал жертвой слабости своего характера и заложником вредных привычек. Он слишком много времени стал проводить в барах и дискотеках, слишком мало тренируясь.

Вратарь сборной Азербайджана Кямран Агаев, безусловно, не сравним по уровню таланта с Адриано, но и совсем уж бесталанным его точно не назовешь. Агаев весьма даровит, особенно по местным меркам, а кроме того обладает прекрасными физическими данными. Но его беда - характер. В очередной раз в этом можно убедиться, прочтя интервью голкипера национальной сборной Азербайджана и португальского клуба «Боавишта», которое он дал сайту «Азериспорт».

«Хочу вернуться в Азербайджан и продолжить карьеру на родине. Хочу вернуться к своему отцу. Я скучаю по нему. К тому же, мне 30 лет и пора уже создавать семью. В качестве легионера это будет сделать гораздо сложнее. В ближайшие дни узнаем, как все сложится», заявил К.Агаев. Когда же изумленный журналист спросил вратаря, не хочет ли он хотя бы доиграть до конца этот сезон, то прозвучал ответ: «Если честно, то нет. Если получится, то уйду зимой».

Напомню, Агаев перешел в «Боавишту» всего лишь в сентябре нынешнего года. Причем, на правах свободного агента. Карьера в Турции у него не заладилась, а в Азербайджане он нигде подолгу не засиживался и менял клубы, как перчатки, попутно успев испортить отношения со многими болельщиками и представителями СМИ.

И вот, в зрелом для вратаря возрасте, ему выпал прекрасный шанс. Его купил весьма неплохой, с хорошими традициями и амбициями португальский клуб. И Агаев очень неплохо в нем заиграл, проведя ряд «сухих» матчей, отразив пенальти, да и в целом считаясь ныне одним из лучших вратарей первенства Португалии. Чего же более? Тренируйся себе дальше, играй, блистай, а там не исключено, что тебя перекупит иной, более известный европейский клуб - Португалия славится в качестве страны, из которой путевку в чемпионаты Англии, Италии, Испании получают многие, в том числе и не молодые, футболисты из самых разных стран.

Но, Кямран Агаев уже засобирался не вверх, а вниз по карьерной лестнице. Он, скучает по Баку и по отцу. Весьма оригинальное заявление. И не только потому, что прошло всего три месяца с момента его переезда в Португалию. И не потому, что соглашение с клубом подписано до конца сезона и никто из «Боавишты» его не гонит, а как раз совсем наоборот. Наконец не потому, что сам Агаев, переходя в португальский клуб, заявлял: ««Я очень рад играть в Португалии и представлять крупный, европейский клуб «Боавишту»».

Он просто, кажется, слишком быстро забыл о том, что уровень чемпионата Азербайджана слишком низок по сравнению с португальским. Он, кажется, забыл и о том, какое реноме у него было среди местных клубов. Наконец, он привел просто смехотворные причины своего желания вернуться в Азербайджан. Кто и что мешало перевести отца вратаря в Португалию, дабы он не грустил? Кто и что мешает ему посещать Баку в ходе перерывов в первенстве Португалии? Стоит ли долго и нудно рассказывать о том, сколь велик процент настоящих, а не местечковых «звезд» футбола, которые как-то умудрялись создавать семьи в ходе своей футбольной карьеры? Уверен, что нет.

Так в чем же дело? А оно - в характере Агаева. Он носитель ментальности «первого парня на селе».Он жаждет легких путей и комфорта. Очевидно же, что вернувшись в Азербайджан и подписав контракт с местным клубом, он сможет существенно снизить уровень требований к себе. Он получит возможность не так выкладываться на тренировках, не так биться за место в основном составе. Он обретет гарантированное место «в основе», сможет больше тусоваться и отдыхать, видеться с друзьями.

Но, именно в этом, в осознанной самоизоляции от всего, что мешает сконцентрироваться на футболе, рецепт успеха величайших футболистов современности. В этом же - различие между профессиональным футболистом и тем, для кого футбол является высоко оплачиваемым хобби.

Что было бы, в частности, с великим Андреем Шевченко, если бы он, через три месяца после перехода из киевского «Динамо» в итальянский «Милан» начал бы рассказ о том, как скучает по Украине, по семье, как важно ему вовремя создать семью?! Он бы превратился в очередного Артема Милевского, не более.

Но Шева, оказавшись в очень молодом возрасте в столь великом клубе, где его прямыми конкурентами за место в составе были лучшие голеодоры Европы, не стушевался. Он пахал, стиснув зуб, выкладывался без остатка на поле и на тренировках. И как итог обрел заслуженную славу самого известного, именитого, игрока в истории не только украинского, но и постсоветского футбола. Он золотыми буквами вписал свое имя в историю «Милана», получив еще и приз лучшего футболиста Европы - «Золотой мяч».

Это и есть пример победы характера, в первую очередь. Это и есть доказательство того, что именно характер человека кардинально влияет на его судьбу. Нельзя достигать больших целей, оставаясь ментально слабым спортсменом, носителем философии «первого парня на селе». И чем скорее это поймут и Кямран Агаев и другие азербайджанские футболисты, тем лучше будет как для них самих, так и для всего отечественного футбола.