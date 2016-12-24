 

Молодая британка собирается замуж за робота

 

Молодая жительница Великобритании по имени Лилли сделала сенсационное признание - она испытывает романтические чувства не к противоположному полу, а к роботам. Более того, британка шокировала общественность своим заявлением о том, что именно с роботом она планирует сочетать себя узами брака, передает Informing. 

Лилли призналась, что необычную тягу к роботам она почувствовала еще совсем в юном возрасте.

«Я почувствовала некую связь с роботами, когда мне было 19 лет», - приводит портал Trendyvivo слова британки – «Более того, роботы начали у меня вызывать сексуальное желание».

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