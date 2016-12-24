 

В Казахстане спасают крупнейший банк За 4,5 миллиарда

 

Казахстан предоставил крупнейшему коммерческому банку страны - Казкоммерцбанку - экстренный займ, оздоровление банка может стоить стране до 1,5 трлн. тенге (4,5 млрд. долларов). Об этом сообщили Bloomberg осведомленные источники.

По информации, предоставление государственной финансовой помощи - один из вариантов, которые рассматривают руководство Казкоммерцбанка и центральный банк страны. С 15 декабря Казкоммерцбанк занял у регулятора 400 млрд. тенге (1,2 млрд. долларов) для поддержки ликвидности.

 Два источника отмечают, что второй по величине активов банк Казахстана - Народный банк Казахстана - может начать переговоры о получении контроля над Казкоммерцбанком, если правительство согласится выделить деньги на восстановление финансового баланса банка.

Банковская система Казахстана оказалась в сложной ситуации после того, как в 2014 году стали опускаться цены на нефть. Также на банковскую систему страны влияют экономические трудности в России. По данным S&P Global Ratings, каждый третий банковский заем в Казахстане был признан неработающим или пересмотрен.

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