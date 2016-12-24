Китай обошел Европу и США по продажам электрокаров

Продажи электрокаров в Китае в ноябре достигли показателя в 43,5 тыс штук, что на 56% выше продаж за аналогичный период 2015 года, передает Informing.

Следует уточнить, что доля «чистых автомобилей» на автомобильном рынке страны достигла 1,4%. Для сравнения, этот же показатель в США составляет 1,1%, а в Европе – 1,2%.

Ожидается, что к концу нынешнего года в Китае будет продано более 350 тыс авто, а общее число электрокаров в стране превысит 650 тыс.

Напомним, что в Китае выпускаются 70 моделей электромобилей. Наибольшей популярностью пользуются небольшие и недорогие модели, у которых запас хода без подзарядки составляет от 150 до 260 км.