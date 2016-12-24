Эрдоган: "ЕС не перечисляет денег на беженцев"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз за малые суммы денежных вложений на нужды беженцев, передает ТАСС.

«ЕС обещал, что к 1 июля выделит на беженцев €3 млрд, но на сегодняшний день перечислено только $677 млн. Эти средства не идут в бюджет Турции, и это только те деньги, которые поступили Красному Полумесяцу и Управлению по чрезвычайным ситуациям через международные правозащитные организации. Но ЕС обещал же €3 млрд. Где эти деньги?» — сказал Эрдоган.

Президент также отметил, что «бюджеты стран ЕС намного больше, чем у Турции», а отказ от выделения обещанных средств говорит о том, что страны блока «не думают о гуманизме, интересах и бедах людей, находящихся в тяжелом положении».