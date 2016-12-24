 

Создаются "Поезда Asan"

 

Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана планирует создать систему «Поезд Asan». Как передает Trend, об этом, выступая в субботу на конференции «Адрес будущего: Стратегия реформ Президента Ильхама Алиева», сказал председатель Госагентства Инам Керимов.

По его словам, также в ближайшее время в Баку будет создан Коммунальный центр «Asan».

Керимов отметил, что четыре года назад в рамках мер главы государства по модернизации госуправления была создана Служба "Asan", которая сегодня работает в сотрудничестве со многими структурами.

По его словам, до сегодняшнего дня в Службу "Asan" обратилось более 13 миллионов граждан, уровень удовлетворенности которых ее услугами достигает ста процентов. «Очень важно развитие электронных услуг во всех сферах. Переход на электронные услуги является приоритетной сферой для государства. Азербайджанский бренд "Служба Asan" признан также на мировом уровне. Служба Asan" - успешная модель в борьбе с коррупцией", - сказал Керимов

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