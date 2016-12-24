Азербайджанские хакеры взломали электронную почту около 5 тысяч армян

Участники азербайджанской кибергруппировки Anti-Armenia Team заявили о взломе учетных записей электронной почты порядка 5 тыс. армян. Хакеры не сообщили о подробностях взлома, уточнив лишь, что доступ к данным был получен при помощи фишинговых атак, сообщает SecurityLab.

В качестве доказательства группировка предоставила фрагмент базы данных, включающий логины и пароли пострадавших в результате взлома.

По словам хакеров, в их распоряжении оказалась «важная информация». В ближайшем будущем Anti-Armenia Team пообещала опубликовать 450 ГБ данных, полученных в результате взлома.

Напомним, в начале сентября нынешнего года группировка Anti-Armenia Team взломала используемые правительством Армении серверы, похитила и опубликовала паспортные данные въехавших в страну иностранных граждан. В начале текущего года хакеры атаковали 47 армянских сайтов, в том числе ресурс Министерства иностранных дел Армении. Атаке также подверглись сайты посольств и консульств Армении в США, России, Аргентине, Австрии, Беларуси, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Канаде, Китае и т.д.