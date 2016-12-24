В Баку состоялось открытие штаб-квартиры Международного секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). Произошло это благодаря успешно развивающимся межпарламентских связям ряда азиатских стран.

Как скоро эти дружеские отношения перерастут в более тесную интеграцию и будет ли в итоге реализована идея о общем рынке тюркских стран? На эти вопросы haqqin.az отвечает профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев.

Видный казахстанский политолог прежде всего отметил, что широкая интеграция тюркских стран подразумевает взаимодействие и создание наднациональных исполнительных органов, которые были бы обязательными для всех участников интеграционного союза.

«В настоящее время ни одна страна тюркского мира не готова поступиться своим суверенитетом, и это определенным образом исключает возможности интеграции в сфере политики. К этому надо прибавить и разные геополитические ориентиры отдельных тюркоязычных стран. Тем не менее языковая и культурная близость позволяет нашим странам развивать сотрудничество в сфере культурного обмена. В этом направлении у тюркских стран много общих интересов», - считает Р.Бурнашев.

Однако касаясь предложенной еще в конце 90-х годов идеи создания общего тюркского языка, эксперт назвал ее нецелесообразной, во всяком случае, в наше время. Дело в том, что Казахстан сейчас занят проблемой перехода на латиницу, а Киргизия углубляет практику использования национального языка. То есть у всех имеются какие-то практических задачи, которые надо решать.

Скептически оценил профессор и возможность создания общего рынка тюркских стран. «Казахстан входит в Евразийский союз, Узбекистан и Азербайджан ни в каких экономических союзах не состоят и не собираются, ситуация с Турцией пока вообще достаточно неопределенная. В любом случае, экономическое взаимодействие в формате общего рынка пока достаточно проблематично», - предполагает Бурнашев.

Киргизский политолог Марс Сариев также считает, что на данном этапе отношений оптимальным является именно расширение межкультурной интеграции тюркоязычных стран.

«В то же время, если будет на то воля глав государств, очень важно начать торгово-экономическое сотрудничество. Торговля локомотивом потащит все остальные направления, создав мультипликативный эффект», - отметил он.

Киргизский политолог также воспринимает реализацию идеи общего тюркского рынка как весьма спорную. «У наших стран разные центры геополитического притяжения. Например, Турция - член НАТО, Казахстан и другие - члены ОДКБ. Более перспективный путь, на мой взгляд, заключается сегодня в развитии торгово-транспортных связей в рамках китайского проекта Великого шелкового пути «Один пояс - один путь» с маршрутом Китай - Центральная Азия – Кавказ - Турция, уверен эксперт.

М.Сариев считает, что для политической интеграции тюркских стран пока нет базиса, отмечая при этом два фактора - внутренний и внешний. В качестве внешнего фактора он назвал дезинтеграцию тюрок, в которой как никогда за всю мировую историю сегодня заинтересованы глобальные элиты, прежде всего Запад. «Они даже стерли из памяти народов Евразии целый пласт истории - Великую Тартарию», - отметил политолог.

Что касается внутреннего фактора, то устремления элит региона Центральной Азии достаточно приземлены. Их помыслы, по его мнению, связаны сейчас лишь с выживанием в условиях внешнего и внутреннего прессинга.

«Пока никто в этом регионе не готов к формированию структур наднационального уровня. Элиты центральноазиатских стран – это позднесоветская партийно-хозяйственная, комсомольская номенклатура. Пока не придет новая элита с системным мышлением, все будет по-прежнему», - делает вывод Сариев.