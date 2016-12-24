 

Путин созвал Совбез из-за Сирии

 

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, в ходе которого обсудил сирийское урегулирование и подготовку к предстоящим международным саммитам. Об этом сообщается на сайте Кремля.  

«На совещании обсуждалась ситуация в сирийском урегулировании с учетом завершившейся операции сирийских Вооруженных сил по освобождению Алеппо от боевиков, а также ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования в Астане», — добавил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя российского лидера, Путин также затронул вопросы, связанные с подготовкой к встречам в рамках саммитов ЕврАзЭс и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут завтра, 25 декабря, в Санкт-Петербурге. Кроме этого на совещании с постпредами Совбеза шла речь о некоторых вопросах внутрироссийской социально-экономической повестки.

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