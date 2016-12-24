Порошенко пожаловался на попытки дестабилизации в Украине

Отдельные политические силы на Украине не оставляют усилий по дестабилизации ситуацию внутри страны, используя для этого все методы. Как передает РИА Новости, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к новоизбранным главам и депутатам объединенных территориальных общин.

"В то же время, по словам президента, отдельные политические силы не оставляют усилий дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя для этого все методы: от махрового популизма к псевдомассовым протестам", — информирует в субботу о заявлении президента его пресс-служба.

"Но украинский народ уже хорошо различает тех, кто готов нести ответственность за страну и делать реальные дела от популистов всех цветов — что с вилами, с косами", — отметил глава государства.