 

В Нигерии объявили о победе над "Боко Харам"

 

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что армия страны захватила последний укрепленный лагерь боевиков группировки «Западноафриканская провинция "Исламского государства"» (старое название «Боко Харам»). Об этом сообщает Reuters.

«Глава штаба сухопутных войск сообщил мне, что этот лагерь пал 23 декабря в 13:35 и террористы бежали, и им больше негде прятаться», — объявил Бухари.

По его словам, «падение "Лагеря Ноль" знаменует окончательный разгром террористов из "Боко Харам" в их последнем анклаве в лесу Самбиса».

Захват позиций экстремистов стал результатом крупномасштабного наступления нигерийской армии. По словам военных, боевики разбегаются из леса Самбиса, жителей прилегающих районов просят быть настороже и активно помогать отрядам самообороны.

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